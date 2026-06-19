В Химках прошла стратегическая сессия для директоров школ с IT-классами

На базе школы «Лидер» городского округа Химки 19 июня состоялась стратегическая сессия для директоров школ, открывающих информационно-технологические классы. В мероприятии приняли участие более двухсот человек, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Мероприятие было посвящено обсуждению ключевых вопросов региональной политики предпрофессионального образования на 2026–2027 учебный год. Участники рассмотрели основы организации и функционирования IT-классов в Подмосковье, а также форматы партнерского взаимодействия между образовательными учреждениями и работодателями. Особое внимание уделили вопросам дополнительного образования в IT-классах.

В рамках проектной работы «Маршрут в профессию: от школьника до IT-специалиста Подмосковья» участники разработали этапы образовательного пути для учащихся. Для школьников седьмых и восьмых классов акцент сделали на этапе «Заинтересовать», для девятого класса — «Выбрать IT-профиль», для десятых и одиннадцатых классов — «Подготовить к выступлению», а для высших учебных заведений — «Сопроводить обучение». Завершающим этапом стало взаимодействие с работодателями, направленное на «Закрепление молодого специалиста в регионе».

По итогам проектной работы состоялась защита этапов, где участники представили свои идеи и инициативы, направленные на развитие ИТ-образования в Подмосковье.