В Химках прошел региональный этап шахматного турнира имени Станислава Говорухина

В Доме детского творчества «Созвездие» городского округа Химки состоялся региональный этап Всероссийских соревнований по шахматам имени Станислава Говорухина. Мероприятие было приурочено к 90-летию со дня рождения известного режиссера, сценариста и общественного деятеля.

В турнире приняли участие победители муниципальных этапов из 22 территорий Московской области. За призы боролись школьники 7, 8 и 10 классов. Состязания проходили в формате быстрых шахмат, где помимо знаний и опыта важна способность быстро принимать решения.

По итогам турнира были определены призеры и победители регионального этапа. Среди мальчиков первое место занял Михаил Панкратов из Лицея №4 города Дмитров, второе — Всеволод Шабашев из Гимназии №5 городского округа Люберцы, третье — Левон Баберцян из Гимназии №7 города Подольск.

Среди девочек первое место заняла Мария Рыбакова из Гимназии №7 города Подольск, второе — Сарра Малян из школы №12 городского округа Мытищи, третье — Мария Конотоп из школы №10 городского округа Кашира.

Победители регионального этапа представят Московскую область на Всероссийском этапе соревнований. Турнир организован при поддержке Министерства образования Московской области и Федерации шахмат Подмосковья.