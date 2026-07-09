В Химках продолжается строительство надземного пешеходного перехода

На трассе, ведущей из деревни Юрлово в городской округ Химки, продолжается строительство надземного пешеходного перехода. Специалисты уже начали устраивать правую входную группу перехода, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Планируется, что строительство завершится во второй половине 2026 года.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин пояснил, что строительная готовность перехода составляет более шестидесяти процентов. Уже выполнены работы по устройству щебеночного основания, армированию и бетонированию пола входной группы, а также установке фиксаторов защитного слоя арматуры. Строители приступили к подготовке металлоконструкций: выполняется абразивная очистка и нанесение грунта перед последующей окраской. После бетонных работ на пролете строители приступят к остеклению.

Пешеходный переход длиной сорок два метра будет расположен возле строящихся ЖК «Юрлово» и «Пятницкие луга» и соединит зону застройки с деревней Федоровка. Для комфортного и безопасного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей с детьми объект будет оборудован пандусами. Кроме того, в этом году здесь появятся новые автобусные остановки и велосипедная дорожка.

Напомним, в декабре прошлого года было запущено рабочее движение по выездной дороге из деревни Юрлово длиной 4,2 километра. Она соединит Пятницкое шоссе с его строящимся дублером. В рамках проекта была проведена реконструкция участка Пятницкого шоссе протяженностью семьсот метров. На примыкании к шоссе обустроена одноуровневая кольцевая развязка, а на съезде в сторону деревни Федоровка установили водопропускную трубу через реку Баньку.

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