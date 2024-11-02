Концерт ко дню рождения комсомола прошел в Химках

Концертную программу в честь Дня рождения комсомола организовали в многофункциональном комплексе «Восход». Гости праздника послушали песни о коммунистическом объединении молодежи под живой аккомпанемент и послушали небольшую лекцию об истории союза.

Российский коммунистический союз — одно из самых крупных и влиятельных объединений молодежи в истории нашей страны. Ежегодно 29 октября отмечают день рождения комсомола. Концертную программа праздника в Химках включала выступления артистов, которые исполнили знакомые многим песни. Среди них «Не расстанусь с комсомолом», «Комсомольцы — добровольцы», «Мы за ценой не постоим», «Я люблю тебя жизнь» и другие.

Напомним, что члены молодежного союза участвовали в строительстве социально-значимых объектов, гражданской обороне, а также внесли огромный вклад в развитие научно-технической и космической сфер. Среди комсомолов три с половиной тысячи Героев Советского Союза, еще три с половиной — были отмечены орденами и медалями самых разных достоинств.

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