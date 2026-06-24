В Химках открылась всероссийская ярмарка трудоустройства

В торговом центре «Мега Химки» начала работу всероссийская ярмарка трудоустройства. Свои вакансии представили крупнейшие предприятия и организации страны, включая МКБ «Факел», НПО «Энергомаш» и «Ростелеком».

Торжественную церемонию открытия посетила заместитель министра социального развития Московской области Лариса Туманова. Она отметила, что подобные мероприятия предоставляют возможность пообщаться с работодателями напрямую, что гораздо эффективнее, чем просто просматривать вакансии на сайтах.

На ярмарке жители могут не только получить консультации от работодателей, но и посетить тренинги по финансовой грамотности, деловые игры и мастер-классы по успешному старту карьеры. Ведущие промышленные, транспортные, медицинские и образовательные организации представят самые востребованные профессии на рынке труда.

Ярмарка будет работать до 16:00. Вход свободный.