В Химках началось благоустройство Барашкинского пруда

Береговая линия Барашкинского пруда в Химках ждет масштабного обновления. По инициативе главы городского округа Инны Федотовой стартовали работы по благоустройству территории вокруг водоема. Их планируют завершить до конца октября.

Проект затрагивает несколько направлений: укрепление береговой линии, обустройство прогулочных дорожек и деревянных настилов у воды, монтаж освещения, установка скамеек, шезлонгов, качелей и велопарковок. Детскую и спортивную площадки ждет реконструкция. Также планируется высадка деревьев и кустарников, разбивка газонов и цветников.

Для поддержания экосистемы пруда предусмотрены специальные домики для уток и других водоплавающих птиц, а также плавучие конструкции. Это поможет сохранить баланс и сделать пруд уютнее как для птиц, так и для людей.

Жители уже могут ознакомиться с проектной документацией в информационном штабе на берегу пруда. Там же можно задать вопросы и посмотреть схемы. На время работ часть территории будет перекрыта, но жителям предложили альтернативные маршруты. Схема обхода уже готова. Администрация просит отнестись к временным ограничениям с пониманием.