МЧС предупредило москвичей о мокром снеге, гололедице и сильном ветре

В Москве с вечера 9 апреля до вечера 10 апреля местами ожидаются отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица и усиление ветра. Об этом сообщило столичное управление МЧС в официальном канале в Max .

По данным спасателей, неблагоприятная погодная обстановка сохранится с 21:00 9 апреля до 21:00 10 апреля. С 03:00 10 апреля порывы ветра могут усилиться до 15 метров в секунду.

В связи с ухудшением погоды жителям и гостям столицы рекомендовали обходить на улице рекламные щиты и ненадежные конструкции, парковать машины только в безопасных местах, а за рулем соблюдать особую осторожность.

Кроме того, в ведомстве призвали взрослых не оставлять детей без присмотра. Спасатели попросили горожан быть внимательными и беречь себя и близких.

Непогода сохранится и в Московской области. Жителей области попросили сохранять спокойствие и в случае необходимости звонить по телефону 112.