В Химках готовятся открыть новый производственно-складской комплекс

В Старых Химках завершается подготовка к открытию нового производственно-складского комплекса. На объекте кипит работа: ведутся последние приготовления, пусконаладочные работы, активно перемещается техника.

Представители администрации города приехали на площадку, чтобы проверить, как выполняются инвестиционные обязательства. Их внимание привлек современный подход к организации пространства: высокие потолки, ровные полы, четкая зонировка.

По словам представителя управления промышленности при администрации Химок Евгения Донского, в комплексе реализованы помещения по технологии «Life industrial». Это небольшие, но вместительные пространства, готовые для производства, позволяющие эффективно использовать площадь и устанавливать много стеллажей.

Руководство компании-инвестора провело оперативное совещание на площадке, где обсудило текущие вопросы и подтвердило, что запуск комплекса состоится в запланированные сроки.

Открытие нового комплекса в Химках — значимое событие для города, поскольку оно создаст новые рабочие места, увеличит налоговые поступления и укрепит уверенность бизнеса в благоприятных условиях для развития в округе.