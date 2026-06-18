Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 20 июня

В лесах Московской области продолжается мониторинг пожарной опасности. По информации от Комитета лесного хозяйства, 18 июня на большей части территории ожидается первый класс пожарной опасности, а в Луховицком, Ступинском лесничествах и в лесничестве «Русский лес» — второй класс.

В ближайшие дни, 19 и 20 июня, на большей части территории Московской области ожидается второй класс пожарной опасности. В некоторых лесничествах, таких как Бородинское, Звенигородское, Истринское, Наро-Фоминское, Подольское и Ступинское, прогнозируется первый класс.

Температура воздуха в эти дни будет колебаться от +11 до +21 градуса, ночью — от +11 до +13 градусов. Синоптики обещают переменную облачность и кратковременные дожди.

Напоминаем, что в случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб.