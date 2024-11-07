Три тонны макулатуры собрали на экологической акции в Воскресенске

В марафоне приняли участие школьники, студенты, а также сотрудники учреждений образования, культуры и спорта. Волонтеры молодежного центра «Олимпиец» активно помогали организовать сбор. Экологическая акция прошла при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.

Такие мероприятия проводятся дважды в год, и участие в них помогает не только очистить город от ненужных материалов, но и внести свой вклад в сохранение природы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил лучших волонтеров региона. Они помогают в организации федеральных и международных мероприятий, активно участвуют в премиях «Мы вместе» и «Мы рядом».

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