Фестиваль колокольного звона прошел в Воскресенске

Фестиваль колокольного звона «Успенские перезвоны» прошел в селе Константиново под Воскресенском. Его приурочили к празднику Успения Пресвятой Богородицы.

Фестиваль собрал на площадке перед Успенским храмом прихожан и жителей села Константиново, а также воспитанников воскресной школы и их родителей. С приветственным словом к гостям обратился настоятель храма Сергей Котерев.

В программе были выступления юных звонарей, стихи заслуженного поэта Подмосковья Ольги Новиковой, танцевальные номера от ансамбля «Сияние» из Дома культуры села Косяково. Также вступали Станислав Кирильченко, Юрий Белоусов, Ирина Шагина, Наталья Ежова и фольклорный ансамбль «Задоринка». Кроме того, для гостей провели мастер-классы и угостили всех чаем.

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