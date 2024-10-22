Концерт ко дню деревни Ратчино прошел в Воскресенске

Празднование дня деревни Ратчино состоялось в городском округе. Торжество объединило всех жителей, дав им возможность почувствовать себя частью единого целого.

На празднике вручили награды от главы Воскресенска Алексея Малкина старостам деревень Ратчино и Катунино, а также села Карпово. В центре внимания были долгожители и юбиляры, отметившие в 2024 году значимые даты. Им выразили благодарность за труд на благо родной земли и вручили памятные подарки.

Отдельно чествовали супругов, которые отпраздновали золотые, изумрудные и бриллиантовые свадьбы.

Особое внимание уделили и поздравлению новорожденных жителей деревни, появление которых на свет стало символом надежды и продолжения жизни, а также их родителей.

Творческие коллективы и солисты центра «Истоки» подготовили для гостей насыщенную концертную программу, которая пришлось по душе и детям, и взрослым.

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