Жителей Воскресенска пригласили в фотокружок в ДК села Федино

Фотокружок «Камера-обскура» работает в Доме культуры села Федино. Жителей в возрасте от пяти до 50 лет пригласили посетить занятия.

Руководитель кружка Сергей Захаров учит воспитанников пользоваться техникой и смотреть на мир глазами фотохудожника. На занятиях ученики выполняют творческие задания для развития визуального восприятия и креативности. Записаться в фотокружок «Камера-обскура» можно на едином портале по ссылке.

Посещать кружок могут дети и взрослые в возрасте от пяти до 50 лет. Уроки проводятся на бесплатной основе.

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