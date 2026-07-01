В городском округе Власиха стартовали работы по благоустройству

В городском округе Власиха сразу несколько территорий попали в план обновления. Среди крупных проектов — реконструкция зоны Среднего озера и обустройство малого общественного пространства у домов № 15 и 19 в микрорайоне Заозерный.

Подрядчики уже начали ремонт во дворе домов № 4, 5, 6 и 7 в микрорайоне Школьный, а также на проезде от КПП-1А до угла дома 1.

Цель работ — обновить пешеходные дорожки, заменить асфальтовое покрытие и установить новые бордюры. Глава городского округа Герман Потапчук отметил, что с момента сдачи микрорайона в эксплуатацию комплексное благоустройство здесь не проводилось. Прошел уже значительный срок, поэтому асфальт и часть бордюров нуждаются в ремонте.

В этом сезоне планируют обновить «нижнюю» часть микрорайона Школьный. Возле домов № 4, 5, 6 и 7 уложат более семи тысяч квадратных метров нового асфальта на проезжей части, заменят 577 квадратных метров тротуарной плитки, восстановят 807 квадратных метров газона, а также модернизируют детские площадки.

Вторая часть благоустройства микрорайона запланирована на следующее лето. Работы коснутся дворов домов № 1, 2, 3 и 4.