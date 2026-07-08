Котельную в районе улиц Черемушки и Совхозная в Ступине построят в 2027 году

Городской округ Ступино получил право использовать земельный участок из федерального фонда. Участок площадью 9768 квадратных метров в селе Семеновское передан из федеральной собственности в муниципальную. Это позволит начать строительство стратегически важного объекта теплоснабжения — новой котельной в районе улиц Черемушки и Совхозная.

На территории возведут современную блочно-модульную котельную мощностью 7 мегаватт. Проект предусматривает создание одноэтажного технического комплекса с быстромонтируемыми конструкциями и стенами из энергоэффективных «сэндвич-панелей». Такой подход ускорит строительство и ввод объекта в эксплуатацию.

Особенностью котельной станет высокий уровень автоматизации. Проект предполагает внедрение передовой системы диспетчеризации на базе контроллеров серии «Контар». Система возьмет на себя полный цикл жизнеобеспечения объекта — от мониторинга состояния насосов и горелок до автоматической корректировки температуры теплоносителя.

Котельная сможет самостоятельно адаптироваться к изменениям уличной температуры, обеспечивая оптимальный микроклимат в жилых домах без перерасхода топлива. Благодаря алгоритмам безопасности, объект сможет работать в полностью автономном режиме.

Этот проект — часть долгосрочной стратегии развития инженерных сетей Ступина. Ее цель — повысить надежность отопления и горячего водоснабжения для тысяч местных жителей. Сдать объект в эксплуатацию планируют в 2027 году.