Фермеру предоставили участок для агротуризма в Ступине

Министерство имущественных отношений Московской области приняло решение передать крестьянско-фермерскому хозяйству земельный участок площадью более трех гектаров в городском округе Ступино. Эта земля предназначена для развития сельского хозяйства.

Фермерское хозяйство было зарегистрировано в 2025 году и имеет амбициозные планы — оно собирается развивать агротуризм в Подмосковье. Как рассказал глава хозяйства, на переданном участке планируется построить туристическое пространство экологического направления. Там будут домики для семейного отдыха, пруд для рыбалки и зооуголок для детей.

В настоящее время фермерское хозяйство разрабатывает проект и проводит электричество к участку. Это начало большой и перспективной работы.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что агротуризм является активно развивающимся направлением. В Подмосковье уже работает около 300 объектов сельского туризма. С наступлением теплого сезона их популярность возрастает: здесь проводятся мастер-классы, экскурсии, спортивные и тематические мероприятия.

Подробнее о туристических маршрутах региона можно узнать на портале Правительства Московской области.