В городском округе Шаховская близится к завершению строительство первого этажа нового дома

В городском округе Шаховская на улице Базаева активно возводится новый многоквартирный дом. Производитель работ Николай Бибко сообщил, что строители занимаются армированием первой секции на отметке 4,4 метра, а по третьей секции вышли на плиту 7,22 метра.

«На площадке работает автокран и башенный кран, сегодня выходит экскаватор под обратную засыпку и устройство террас по третьей секции», — пояснил прораб.

К концу месяца рабочие планируют залить плиту перекрытия второго этажа на отметке 7,4 метра и установить вертикальные конструкции второго этажа первой секции. По второй секции вертикальные конструкции готовы полностью.

Проект предусматривает строительство пятиэтажного дома на 95 квартир с поэтажной площадью более 9 тысяч квадратных метров. Высота потолков составит от 2,7 до 4,2 метра. Фасады здания будут отделаны декоративной штукатуркой и кирпичом светло-серой гаммы.

Входные группы спроектированы безбарьерными, что обеспечит удобство для мам с колясками и маломобильных групп населения. На первом этаже разместятся коммерческие помещения, что расширит инфраструктуру шаговой доступности для жителей.

На придомовой территории будет благоустроенный двор с детской и спортивной площадками. Рядом предусмотрена наземная парковка на 80 машино-мест.

На строительстве задействовано 57 рабочих. Завершить строительство жилого комплекса «Базаева 11» планируется во II квартале 2027 года.