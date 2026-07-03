В городском округе Пушкинский начался ремонт тепломагистрали

В городском округе Пушкинский продолжается модернизация системы теплоснабжения. Коммунальные службы приступили к ремонту участка магистральных труб центрального отопления на улице Чкалова — от тепловой камеры №8Б до Московских ворот.

Как рассказал начальник производственных работ Сергей, общая протяженность ремонтируемого участка составляет 100 метров. Здесь будет установлен большой компенсатор, который поможет справиться с температурными расширениями трубопровода.

Ремонт усложняется тем, что старые трубы пока находятся под давлением, и их нельзя вырезать. Но специалисты делают заготовки и соединяют части новых конструкций на поверхности.

Диаметр новых труб достигает 70 сантиметров, что повысит пропускную способность и эффективность подачи тепла в дома горожан. Все трубы выполнены в пенополиуретановой изоляции, которая минимизирует теплопотери. Кроме того, трубопровод оснащен «умными» датчиками. В случае аварии они мгновенно передадут сигнал о точном месте повреждения на контрольно-измерительный пункт в котельной.

По плану, все работы на этом объекте должны быть завершены в течение двух недель.

Ранее новые трубы с аналогичными датчиками уже были установлены на улицах Гагарина, Спортивной и Комсомольской.