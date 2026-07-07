В городском округе Пушкинский формируется штаб общественных наблюдателей

Экс-депутат из Красноармейска, член Общественной палаты Городского округа Пушкинский и создатель интернет-сообщества «Крафт» Андрей Фрегатов одним из первых вошел в штаб общественных наблюдателей. Сейчас в команде десять человек: учителя, врачи, предприниматели.

Чтобы стать общественным наблюдателем, нужно быть совершеннолетним гражданином РФ. Подробности о том, как присоединиться к команде, можно узнать на сайте Мособлизбиркома и в мессенджере MAX: https://max.ru/id7709138724_gos.

Для новичков проведут обучающие семинары. Наблюдатели будут следить за честностью голосования, оперативно реагировать на жалобы избирателей и поддерживать связь со штабом.

Выборы пройдут в сентябре. В городском округе Пушкинский будет работать 116 участковых избирательных комиссий. Самые большие избирательные участки расположатся в городах Пушкино, Ивантеевке и Красноармейске. Среди поселков городского типа наиболее крупные комиссии развернут работу в Софрино, Правдинском, Черкизове, Ашукине и Лесном.