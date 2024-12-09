Фильм о подвиге военных летчиков показали школьникам в Мытищах

Ученикам школы № 10 на очередном уроке показали ленту «Крылья». Она рассказывает о летчиках, самоотверженно защищавших Отечество в трудные годы.

Депутат окружного совета Мытищи Оксана Мартьянова отметила, что такие мероприятия способствуют развитию у молодежи интереса к истории России и формированию чувства патриотизма.

Проект «Новая школа» объединяет процесс обучения с актуальными социальными темами, помогает ученикам эффективнее усваивать школьную программу черед познавательное и интересное кино.

Условия для качественного обучения созданы в образовательных учреждениях при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Особое внимание уделяют научно-исследовательской деятельности и патриотическому воспитанию.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».