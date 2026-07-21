В городском округе Люберцы завершается строительство школы на 1100 мест

В поселке Островцы городского округа Люберцы завершается строительство новой школы. Объект готов на 80%, и работы продолжаются без остановки.

Внутри здания почти завершены малярные работы, классы постепенно начинают приобретать привычный вид. Рабочие собирают и расставляют мебель, парты, стулья и шкафы. Коридоры и этажи оформлены тематическими рисунками, что не только украшает пространство, но и помогает детям лучше ориентироваться в здании.

Снаружи идет укладка брусчатки, монтаж бордюров и подготовка забора по периметру. После завершения работ по благоустройству начнется озеленение школьного двора.

На объекте трудятся 90 человек и задействованы четыре машины. В скором времени на объект придут клинеры, чтобы подготовить школу к открытию.

Учеников ждут просторные кабинеты — их здесь 44. Также в школе есть большой актовый зал на 425 мест, два спортзала и столовая, рассчитанная на 438 человек.

Школьный стадион не будет закрыт для горожан. Вечером и в выходные его смогут использовать жители для занятий спортом.

Все строительно-монтажные работы планируют завершить к 15 августа, а 1 сентября школа распахнет двери для ребят.