В городском округе Люберцы возобновилась реконструкция стадиона «Торпедо»

В городском округе Люберцы начали новый этап реконструкции стадиона «Торпедо». Работы остановились более года назад из-за недобросовестности предыдущего подрядчика, но теперь контракт заключили с новой строительной организацией.

На площадке идет обследование строений и приемка уже выполненных работ. Несущие конструкции и стыковые соединения проверит специальная лаборатория.

Техническое оснащение арены тоже не останется без внимания. Специалисты проверят, как работает обогрев поля, чтобы убедиться, что стадион будет готов к зимнему периоду.

Директор по строительству Валерий Осипов заявил, что к активной фазе работ приступят в ближайшее время. В ней будут участвовать более двухсот специалистов и несколько единиц необходимой техники.

После завершения строительства на стадионе появится восемь беговых дорожек. Это позволит проводить соревнования самого высокого уровня, включая международные старты. Трибуны и подтрибунные помещения будут оборудованы для спортивных секций.

Рядом с стадионом построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Там откроют школы бокса, волейбола, баскетбола и другие секции.

Глава городского округа Владимир Волков лично посетил стройку и подтвердил планы по завершению строительства. Он заявил: «В 2027 году мы уже «распахнем двери» на обновленный стадион «Торпедо». Это место можно сравнить с сердцем города, все ждут открытия. Поэтому мы приложим максимальные усилия, чтобы сократить сроки строительства».

Стадион «Торпедо» имеет богатую историю — первые упоминания о нем относятся еще к дореволюционной эпохе. Последняя масштабная реконструкция проводилась в 1964 году.

Обновленный спортивный объект станет центром притяжения для жителей и гостей Люберец. Он расположен в центральной части города, рядом с территорией одноименного парка.