Задыхавшегося мужчину спасли из запертой квартиры в Люберцах

В среду, 26 августа, работники 232-й части «Мособлпожспаса» вскрыли дверь в запертую квартиру в городском округе Люберцы. Там находился мужчина, который начал задыхаться и не мог самостоятельно подняться и открыть дверь.

Ночью обеспокоенные родственники обратились в единую службу экстренных вызовов «Система-112» и сообщили, что не могут попасть в запертое жилище к мужчине, нуждающемуся в срочной медицинской помощи.

Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы с помощью слесарного инструмента вскрыли входную дверь, обеспечив доступ в квартиру для медиков. Войдя внутрь, спасатели обнаружили мужчину, лежащего на полу. Специалисты бережно переложили пациента весом около 200 килограммов на носилки и транспортировали в карету скорой помощи. Там врачи смогли приступить к оказанию помощи и срочной госпитализации.

Начальник части Олег Гречаник сообщил, что родственники поблагодарили работников подразделения за оказанную помощь.