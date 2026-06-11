В городском округе Люберцы работников противопожарно-спасательной службы наградили в честь Дня России

В четверг, 11 июня, в городском округе Люберцы состоялось торжественное мероприятие, где работники противопожарно-спасательной службы получили заслуженные награды. Мероприятие было приурочено ко Дню России, который отмечается 12 июня.

Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Мянсур Якубов поздравил присутствующих с наступающим праздником и отметил важность их работы для безопасности жителей региона.

«Сегодня Россия — это мощное государство, которое играет ключевую роль на мировой арене. Мы гордимся достижениями нашей страны в науке, культуре, спорте, экономике. Каждый из нас вносит свой вклад в развитие и процветание нашего государства, труд пожарного и спасателя — это вклад в безопасность жителей нашего большого подмосковного региона. Это очень достойная и почетная работа», — сказал Мянсур Якубов.

За высокие показатели в работе и в связи с празднованием Дня России памятной медалью «15 лет безупречной работы» были награждены: * командир отделения 240-й ПСЧ Владислав Мухин; * спасатель (водолаз-старший смены) маневренно-поисковой группы проведения водолазных работ СПСО Алексей Подболотов; * пожарный 238-й ПСЧ Алексей Сайфулин; * водитель (пожарной техники) 255-й ПСЧ Денис Туляков.

Памятной медали «10 лет безупречной работы» были удостоены: * спасатель (водолаз-старший смены) маневренно-поисковой группы проведения водолазных работ СПСО Алексей Лукашенко; * пожарный 255-й ПСЧ Максим Махотиков; * командир отделения 240-й ПСЧ Вадим Смык; * спасатель (водолаз) маневренно-поисковой группы проведения водолазных работ СПСО Игорь Старых; * водитель (пожарной техники) 255-й ПСЧ Александр Туляков.