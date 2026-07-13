Путепровод над ж/д путями построят на Инициативной улице в Люберцах к 2027 году

В Люберцах на новой дороге и путепроводе через железную дорогу продолжаются строительные работы. Объект, который соединит улицу Инициативную и Октябрьский проспект, находится в створе проектируемого проезда № 4037. Ежедневно на стройплощадке работают около 45 человек и 7 единиц техники, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал, что строительная готовность объекта составляет 35%. На объекте продолжается укрупнительная сборка металлических блоков: ведутся сварочные работы, монтаж связей и контрольное натяжение высокопрочных болтов. Со стороны Октябрьского проспекта блоки уже собраны и сварены между собой, строители приступили к устройству временной опоры для надвижки пролетного строения над железнодорожными путями.

Параллельно ведутся работы по армированию и подготовке опалубки на шестой опоре путепровода.

Новый путепровод соединит северную и южную части Люберец и обеспечит бесперебойное транспортное сообщение двух частей города. Объект улучшит дорожную ситуацию на Комсомольском проспекте и в перспективе станет удобной альтернативой существующему тоннелю, соединяющему улицы Волковскую и Транспортную, где из-за реверсивного движения транспорта часто возникают пробки. После ввода путепровода в эксплуатацию существующий тоннель будет реорганизован в удобную пешеходную зону.

Открыть рабочее движение по путепроводу планируется в третьем квартале 2027 года, а полностью завершить работы — в третьем квартале 2028 года.

Общая протяженность дороги составит свыше 1,6 км, из них длина путепровода — 270 метров. Движение будет осуществляться по двум полосам в каждую сторону. На примыкании к Октябрьскому проспекту планируется обустроить одноуровневую кольцевую развязку с дополнительными съездами с улиц Транспортной и Волковской.