В Люберцах построят новый образовательный комплекс

В поселке Октябрьский городского округа Люберцы продолжается строительство крупного образовательного комплекса. Объект возводится рядом с лесопарковой зоной. На данный момент строители завершили возведение монолитных конструкций и приступили к установке оконных блоков.

По сообщению управления строительства администрации муниципалитета, работы ведутся согласно графику. Параллельно с монтажом окон специалисты занимаются прокладкой наружных инженерных сетей и выполняют кирпичную кладку. Внутри здания готовят лотки для инженерных систем и проводят коммуникации.

Заместитель начальника Управления строительства администрации городского округа Люберцы Константин Виват отметил, что новый образовательный комплекс призван решить проблему второй смены и закрыть потребность в учебных местах для двух крупных населенных пунктов: поселка Октябрьский и микрорайона Мирный.

Школа будет рассчитана на 1100 мест, а детский сад сможет принять 200 воспитанников. Площадь школьного корпуса составит 19 тысяч квадратных метров, детсадовского — более 3 тысяч. Для учеников предусмотрены столовая на 600 посадочных мест, спортзалы, библиотека, медпункт, мастерские для мальчиков и девочек.

Ввод школы в эксплуатацию запланирован на 2027 год.