В городском округе Люберцы появится новый образовательный комплекс

Фото: В посёлке Октябрьский городского округа Люберцы продолжается строительство нового образовательного комплекса рядом с лесопарковой зоной. / Наталья Лымарь

Заместитель начальника управления строительства администрации Люберецкого городского округа Константин Виват подчеркнул, что место для строительства выбрано неслучайно: «Здесь строится образовательный комплекс на 1500 мест и детский сад на 200 мест. Сейчас мы находимся в блоке для школьного образования, а дальше расположен отдельно спроектированный блок для дошкольников».

Здание будет иметь переменную этажность от трех до четырех этажей. Площадь будущей школы составит 19 тысяч квадратных метров, а детского сада — более 3 тысяч квадратных метров.

Внутри здания предусмотрены столовая с пищеблоком на 600 посадочных мест, спортивные залы, библиотека с читальным залом, медицинский пункт с процедурными кабинетами, кабинет психолога, игровые комнаты, комбинированная мастерская для работы с деревом и металлом для мальчиков, инструментальная мастерская для обработки тканей, домоводства и кулинарии для девочек.

Классы и группы будут рассчитаны на 25 детей. К школе будут организованы удобные подъезды и парковка для родителей и учителей.

По словам заместителя начальника управления строительства, новый образовательный комплекс решит проблему второй смены. Его ввод в эксплуатацию в 2027 году позволит разгрузить соседние учебные заведения, включая строящуюся школу в поселке Островцы на 1100 мест.