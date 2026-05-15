В городском округе Люберцы появится новый детский сад

В городском округе Люберцы продолжается строительство нового детского сада. Объект возводится на территории образовательного комплекса «Созвездие». Открытие учреждения запланировано на начало учебного года в сентябре 2026-го.

По словам заместителя начальника управления строительства администрации округа Константина Вивата, детский сад будет рассчитан на 560 воспитанников и станет настоящим образовательным гигантом. Строители уже заканчивают отделку фасада здания.

В здании установлены панорамные окна и смонтированы инженерные сети. Рабочие ведут черновую отделку помещений: выравнивают стены с помощью лазерного уровня. В санузлах укладывают плитку, а на пищеблоке разведена электрика и на этой неделе будут заливать полы.

На объекте трудятся около ста человек. Состав специалистов меняется в зависимости от характера работ. Сейчас основной упор сделан на отделочников и плиточников. Все работы идут строго по графику и контролируются государственным надзором. Когда основные работы завершатся, во дворе детского сада начнут благоустройство.

Напомним, что новый детский сад станет частью инфраструктуры крупного жилого комплекса «1-й Лермонтовский», где проживает более 10 тысяч человек. В 2024 году здесь уже открыли новую школу «Созвездие» на 1500 мест, которая входит в число самых больших образовательных учреждений округа.