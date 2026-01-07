В городском округе Люберцы открылись два катка с натуральным льдом

На стадионах «Труд» и «Балятино» начали работу площадки для массового катания. Их подготовка была осложнена теплой погодой, но сейчас лед соответствует нормам.

Работы по наращиванию толщины льда велись с декабря.

«Перепады температур серьезно осложняли процесс, лед намораживался сложно, что вызвало задержку открытия», — пояснили в администрации.

Теперь катки работают по графику: в выходные дни с 11:00 до 22:00, в будни — с 16:30 до 21:00.

Параллельно продолжается заливка льда на стадионах «Электрон» в Красково и «Урожай» в Томилино. Также с 1 декабря в округе уже действуют три катка с искусственным льдом: в Наташинском парке, на улице Звуковой и на стадионе «Орбита». Всего с начала сезона их посетили более 41 тысячи человек.