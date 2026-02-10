В городском округе Люберцы открылась новая многопрофильная поликлиника

В поселке Октябрьский городского округа Люберцы начала работу новая многопрофильная поликлиника, рассчитанная на 500 посещений в смену. Она стала самой крупной в округе.

Как отметила жительница поселка Елена Вологурова, новая поликлиника — настоящий подарок для местных жителей, так как была остро необходима. Старое медицинское учреждение работало в стесненных условиях: здания были построены еще в 1900 году, когда население рабочего поселка составляло всего несколько тысяч человек.

Сегодня потребности в медицинских услугах возросли из-за увеличения численности населения не только в Октябрьском, но и в близлежащем поселке Мирный, а также в присоединенных к Люберцам Верхних Островцах и Сельцо.

Площадь новой поликлиники превышает 11 тысяч квадратных метров, что позволяет обслуживать более 28 тысяч человек. Поликлиника оснащена всем необходимым медицинским оборудованием, включая компьютерный томограф, МРТ, флюорограф и рентген. В пятиэтажном здании есть взрослое и детское отделения, эндоскопическая служба, кабинеты функциональной диагностики, женская консультация и аптека. Также планируется открытие дневного стационара для детей и взрослых.

Директор больницы Елена Сторожева сообщила, что в новой поликлинике будут работать 20 врачей различных специальностей, включая ЛОР, кардиолога, офтальмолога, хирурга, гинеколога, эндокринолога, стоматолога, уролога и других узкопрофильных специалистов.