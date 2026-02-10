В городском округе Люберцы откроют восьмой физкультурно-оздоровительный комплекс

В городском округе Люберцы на территории ФОКа «Люберецкий» по улице 8 Марта открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Искра». Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области, на возведение здания ушло менее восьми месяцев. Строительство началось в июне 2025 года и завершилось в январе 2026 года.

На территории нового спортивного комплекса будут работать секции по футболу, баскетболу, волейболу, художественной гимнастике, танцам и другим направлениям. Также жители смогут посещать секции в рамках программ «Активное долголетие» и «Добрый час». Пропускная способность комплекса составляет 5000 человек в месяц.

«Люберцы стали первым городом в России, где запустили такую инициативу, и этот опыт уже рекомендован Министерством физической культуры и спорта Московской области для внедрения в других муниципалитетах Подмосковья», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Всего на территории городского округа Люберцы построено восемь комплексов в формате муниципально-частного партнерства. Работа по строительству быстровозводимых ФОКов проводится для достижения уровня в 70% систематически занимающихся спортом жителей к 2030 году согласно «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года» и в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

