В городском округе Люберцы капитально ремонтируют гимназию № 5 «Интеллект»

В городском округе Люберцы, на улице Томилинской, активно идет капитальный ремонт гимназии № 5 «Интеллект». Строители обновляют фасад здания, усиливают подпорную стенку и устанавливают новые перегородки. Также бригады занимаются оборудованием систем отопления, вентиляции, сантехнического и электрического оборудования, а также слаботочных сетей.

По словам руководителя проекта Романа Камелева, на площадке работают 116 человек. На объекте также находятся два экскаватора, манипулятор, автокран, компрессор и самосвал для вывоза мусора.

Гимназия состоит из двух частей — начальной и старшей школы. После ремонта учеников будут ждать три спортивных зала, бассейн, современная кухня со столовой, серверные, зона IT, просторная библиотека и многое другое.

Специалисты планируют завершить капитальный ремонт в третьем квартале текущего года. Цель проекта — не просто обновить здание, а создать современное образовательное пространство, удобное для детей и учителей.