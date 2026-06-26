В городском округе Клин пройдет встреча по вопросам газификации

В рамках губернаторского проекта «Открытая администрация» руководители Мособлгаза встречаются с жителями, чтобы обсудить вопросы газоснабжения, газификации и технического обслуживания газового оборудования. Следующая такая встреча запланирована в городском округе Клин.

Мероприятие состоится второго июля в шестнадцать часов в Выставочном зале имени Ю. В. Карапаева по адресу: город Клин, улица Литейная, дом 23.

Жители могут заранее направить свои вопросы по электронной почте vopros@mosoblgaz.ru. При отправке необходимо указать адрес или номер лицевого счета. Заявки принимаются до первого июля, до двенадцати часов дня.

Обратите внимание, что указанный почтовый ящик работает только для приема вопросов к мероприятию. По всем остальным темам следует писать на info@mosoblgaz.ru.