В Долгопрудном скорректировали маршрут №456

В городском округе Долгопрудный изменения претерпела схема движения автобуса №456 «Долгопрудный (ДК «Вперед») — Москва (м. Алтуфьево)». Теперь автобусы начинают путь от остановки «МЦД Водники», следуя по улице Дирижабельной и Новому бульвару, а затем продолжают движение по уже знакомому маршруту. Новая конечная остановка — метро «Физтех».

На маршруте №456 работает шесть автобусов среднего класса. Помимо изменения маршрута, было скорректировано и расписание: количество рейсов увеличилось до 158, а интервал между автобусами составит до 30 минут. Первый рейс от остановки «МЦД Водники» теперь отправляется в 05:00, а последний от метро «Физтех» — в 00:30.

Жители Подмосковья и Москвы могут воспользоваться льготами по социальным картам. Проезд можно оплатить банковскими картами, а также транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».