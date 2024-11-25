Замглавы Чехова Денис Разуваев проверил состояние улиц Дружбы и Чехова

В Чехове прошел традиционный контроль общественных пространств. Заместитель главы города Денис Разуваев проверил состояние территорий на улице Дружбы и Чехова.

Во время мониторинга были обнаружены нарушения в содержании внутридворовых территорий. Они требуют незамедлительного устранения, чтобы улучшить комфорт и безопасность для жителей.

На устранение недостатков уже направлены уведомления в несколько организаций.

Администрация городского округа Чехов призывает жителей быть внимательными к состоянию общественных территорий и своевременно сообщать о выявленных нарушениях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что еще 29 общественных территорий благоустроят в Подмосковье до конца года. Это парки, скверы и пешеходные зоны, которые превратятся в комфортные зоны отдыха.

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