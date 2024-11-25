Администрация Чехова подарила игрушки юным пациентам городской больницы

В Чехове стартовала ежегодная благотворительная акция «Коробка храбрости», организованная партией «Единая Россия». Она помогает детям, которые проходят длительное лечение в больницах, подарив им игрушки и развивающие игры.

Уже более десяти лет акция «Коробка храбрости» поддерживает маленьких пациентов, даря им моменты радости и облегчая тяжелые дни в больнице. Заместители главы городского округа Чехов, Надежда Чернятина и Ольга Щукина, приняли активное участие в сборе подарков для детей. Они передали игрушки, фломастеры, карандаши, настольные игры и другие полезные вещи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил лучших волонтеров региона. Они помогают в организации федеральных и международных мероприятий, активно участвуют в премиях «Мы вместе» и «Мы рядом».

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