Улицу Струве в Балашихе реконструируют в 2027 году

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин пояснил, что на данный момент на объекте задействованы 12 рабочих и 4 единицы техники. Дорожники продолжают устройство дорожной одежды, а на некоторых участках уже приступили к укладке асфальта. Сейчас работы ведутся на территории строящейся больницы: после завершения работ на этом участке строители приступят к реконструкции правой стороны улицы.

Участок реконструкции длиной 680 метров определен от пересечения с улицей Корнилаева до дома №3. Строители расширят проезжую часть до четырех полос движения, а также построят новый участок дороги длиной 115 метров, который соединит улицы Струве и Рождественскую. Кроме того, будут обустроены тротуары по обеим сторонам, 50 парковочных мест вдоль дороги и четыре остановки общественного транспорта. Дорога обеспечит комфортный проезд к строящейся областной больнице, а пропускная способность дороги вырастет в два раза.

Завершить реконструкцию по госконтракту планируется в третьем квартале 2027 года, однако работы могут завершить уже к концу этого — началу следующего года.

В ведомстве напомнили, что в Балашихе в рамках масштабных мероприятий по модернизации улично-дорожной сети и для обеспечения подъезда к крупнейшей строящейся Балашихинской областной больнице в южной части города построят и реконструируют девять дорог общей протяженностью порядка 13 километров. В том числе реконструируют Носовихинское шоссе, улицы Шестая, Пролетарская, Бояринова и Керамическая, построят путепровод через железнодорожные пути в районе станции Черное и соединят улицу Главную с улицей Пригородной. В итоге мероприятий к 2028 году транспортная доступность улучшится для более чем 500 тысяч жителей.