Горнолыжные комплексы Подмосковья посетили почти 1,5 млн человек за сезон

Министерство культуры и туризма Московской области сообщило, что горнолыжные комплексы региона в сезоне 2025/2026 приняли около 1,5 миллиона гостей.

Одним из самых популярных стал комплекс «Красная горка» в Подольске, его посетило почти 390 тысяч человек. Спортивный парк «Волен – Степаново» в Дмитровском муниципальном округе принял порядка 300 тысяч гостей. В горнолыжном клубе Леонида Тягачева в Дмитровском муниципальном округе на лыжах и сноубордах покатались 280 тысяч человек.

Также популярными стали спортивный курорт «Сорочаны» в Дмитровском муниципальном округе (270 тысяч посетителей), горнолыжный комплекс «Лисья гора» в городском округе Балашиха (около 100 тысяч посетителей) и спортивно-развлекательный парк «Яхрома» в Дмитровском муниципальном округе (76 тысяч посетителей).

Горнолыжный клуб Гая Северина в Раменском муниципальном округе принял 50 тысяч гостей, а экстрим-парк «Фристайл» в городском округе Люберцы — 35 тысяч.

Министерство культуры и туризма Подмосковья напомнило, что в прошлом году несколько горнолыжных комплексов региона получили государственную поддержку в виде субсидии на развитие туристской инфраструктуры. Среди получателей: «Красная горка», «Лисья гора», «Фристайл», а также горнолыжный клуб имени Леонида Тягачева и спортивный парк «Волен – Степаново». Полученные средства пошли на закупку и установку оборудования.