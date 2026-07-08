Фестиваль «Усадьбы Москвы» проведут в музее «Горки Ленинские» 10 июля

18 июля музей-заповедник «Горки Ленинские» впервые примет участие в программе фестиваля «Усадьбы Москвы». Гости смогут посетить экспозиции, поучаствовать в старинных играх и мастер-классах, а также насладиться атмосферой загородного отдыха начала XX века.

В экспозиции усадьбы Горки воссоздали атмосферу дачной жизни Российской империи. Выставка «Дачная жизнь в Горках» представляет повседневную летнюю загородную жизнь в историко-культурном феномене российской действительности конца XIX — начала XX веков.

Одной из самых популярных зон фестиваля обещает стать ретрофотоателье, где можно примерить стилизованный исторический костюм. Также гости смогут увидеть инсталляцию с обложками и страницами из журналов мод «Вестник моды» столетней давности.

В рамках «Летнего путешествия» в усадьбе пройдут исторический пикник «Завтрак на траве», интерактивные игры «Живые картины», литературно-исторические викторины по усадьбам Москвы и театрализованное чаепитие.

Садоводство усадьбы Горки представит на дачном базаре урожай овощных культур, которым угостят всех желающих. На площадке можно будет приобрести уникальные изделия местных мастеров, а в яблоневом саду будет работать выставка современных художников.

Вечером в кинотеатре под открытым небом «Киносад» состоится первый в этом сезоне кинопоказ.

Вход в музей-заповедник по билету. Все мероприятия и экспозиция «Дачная жизнь в Горках» в свободном доступе.