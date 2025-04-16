Систему управления многоквартирными домами продолжат модернизировать в Подмосковье. Для прозрачности работы УК в регионе начали внедрять электронные голосования. Это и другие решения помогут обеспечить качественные услуги для жителей, отметил губернатор Андрей Воробьев .

Тему управления МКД ранее обсудили на заседании президиума Госсовета. По словам президента Владимира Путина, важно, чтобы жители понимали, как формируется плата за ЖКУ и куда направляются эти средства.

Для обеспечения качественной работы управляющих организаций в Подмосковье внедрили систему рейтингования. Она помогает отслеживать динамику и знать, где и с какими проблемами сталкиваются собственники квартир.

«Тема прозрачности, качества работы УК в голове у каждой семьи, у каждого жителя. Все хотят, чтобы было чисто, чтобы были своевременны все услуги, за которые платит человек», — сказал Воробьев.

Губернатор призвал глав округов уделять внимание каждому вопросу, по которому обращаются жители.

Недавно собственники также получили возможность проводить собрания и голосования в электронном виде. Такой способ поможет сделать работу УК еще более прозрачной и понятной.

«Этот инструмент, который нам дал закон, мы должны активно внедрять, чтобы получать обратную связь, чтобы решения, которые принимаются по ключевым мероприятиям, были понятны», — отметил глава региона.