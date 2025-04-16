«В голове у каждой семьи». Воробьев — о модернизации системы работы УК в Подмосковье
Андрей Воробьев: систему управления МКД модернизируют в Подмосковье
Систему управления многоквартирными домами продолжат модернизировать в Подмосковье. Для прозрачности работы УК в регионе начали внедрять электронные голосования. Это и другие решения помогут обеспечить качественные услуги для жителей, отметил губернатор Андрей Воробьев.
Тему управления МКД ранее обсудили на заседании президиума Госсовета. По словам президента Владимира Путина, важно, чтобы жители понимали, как формируется плата за ЖКУ и куда направляются эти средства.
Для обеспечения качественной работы управляющих организаций в Подмосковье внедрили систему рейтингования. Она помогает отслеживать динамику и знать, где и с какими проблемами сталкиваются собственники квартир.
«Тема прозрачности, качества работы УК в голове у каждой семьи, у каждого жителя. Все хотят, чтобы было чисто, чтобы были своевременны все услуги, за которые платит человек», — сказал Воробьев.
Губернатор призвал глав округов уделять внимание каждому вопросу, по которому обращаются жители.
Недавно собственники также получили возможность проводить собрания и голосования в электронном виде. Такой способ поможет сделать работу УК еще более прозрачной и понятной.
«Этот инструмент, который нам дал закон, мы должны активно внедрять, чтобы получать обратную связь, чтобы решения, которые принимаются по ключевым мероприятиям, были понятны», — отметил глава региона.