В ГК «Самолет» рассказали о борьбе с недобросовестными инвесторами

Современный рынок недвижимости сталкивается не только с проблемами финансирования, но и с неожиданными поведенческими трендами среди покупателей. Финансовый директор ГК «Самолет» Нина Голубничая в разговоре со специалистом по инвестициям Игорем Шимко рассказала о рисках, связанных с недобросовестными инвесторами и новом инструменте монетизации жилья через паевые инвестиционные фонды.

На рынке появилась категория покупателей, которая создает сложности девелоперам. Они рекламируют историю инвестиций через рассрочку. «Святые бетонные люди» срочно вкладывают деньги, а потом понимают, что схема «возьми в рассрочку и продай до ипотеки» не работает. Все это создает риски для бизнеса.

«Конечно, продать квартиру, которая не куплена, нельзя», — подчеркнула Голубничая.

Отвечая на вопрос о нераспроданном жилье, финансовый директор ГК «Самолет» подробно рассказала о новом проекте компании, который планируют презентовать в середине апреля.

«На текущий момент у нас такой фонд уже сформирован и зарегистрирован на три миллиарда рублей. У него есть потенциальный дополнительный объем, который мы можем добавить, если он будет пользоваться спросом», — отметила финансовый директор ГК «Самолет».

В компании подсчитали, что любой желающий может заработать минимум 20% в год, инвестируя в паи фонда.

Фактически это возможность задействовать часть лотов и начать монетизировать их уже сейчас.

Ранее исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Регина Дыдалина рассказала, что в России увеличился интерес к использованию рассрочек при покупке квартир не только в новых домах, но и на вторичном рынке.