«Этажи»: в России резко вырос интерес к рассрочкам при продаже квартир

Исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Регина Дыдалина сообщила « Известиям », что в России стремительно растет интерес к использованию рассрочек при покупке квартир как в новостройках, так и на вторичном рынке.

По словам эксперта, примерно каждый пятый владелец недвижимости в стране готов предложить покупателям возможность приобрести жилье в рассрочку, поскольку рыночные ипотечные кредиты становятся все дороже.

«При этом ее условия во многом зависят от срочности продажи, срока рассрочки и целей продажи, сложнее всего решиться на рассрочку тем, кто продает с целью улучшения жилищных условий», — отметила специалист.

В такой ситуации, пояснила Дыдалина, предлагается рассрочка с увеличением стоимости объекта или с начислением процентов. В текущих условиях это оказывается более выгодным вариантом по сравнению с традиционной ипотекой.