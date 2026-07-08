В гимназии Серпухова проходит замена трубопроводов

В Серпухове на территории гимназии №1 специалисты теплоэнергетической компании приступили к замене трубопроводов тепловых сетей. Надземные коммуникации планируют перенести под землю.

Директор Серпуховского филиала «Газпром теплоэнерго МО» Павел Макаров сообщил, что общая протяженность трубопроводов превышает семьсот метров. Диаметр труб варьируется от 57 до 133 миллиметров. На данный момент в траншеи уже уложено двести метров нового трубопровода.

По словам Павла Макарова, замена труб повысит надежность и энергоэффективность теплосети. Подземные трубопроводы позволят сократить потери тепловой энергии на транспортировку теплоносителя на тридцать процентов.

«Более сорока лет теплотрасса проходила по поверхности, что портило внешний вид и угрожало безопасности детей. Теперь благодаря Серпуховскому филиалу «Газпром теплоэнерго МО», трубы проложат под землей, и все будет эстетично и современно», — отметила директор школы №18 Мария Арсеньева.

Завершить работы и провести благоустройство территории на месте прокладки труб планируют до начала учебного года, то есть до 20 августа.