В гимназии №5 в Люберцах идет активная подготовка к новому учебному году

В гимназии №5 в городском округе Люберцы полным ходом идет подготовка к новому учебному году. До 1 сентября остается чуть больше трех месяцев, и работники стараются, чтобы ученики смогли начать занятия в обновленных классах.

Ежедневно на объекте трудятся от 160 до 180 человек, а также 8–10 инженеров следят за процессом. Помощь в работе оказывают около шести единиц техники.

Сейчас рабочие заканчивают монтаж магистральных систем отопления, фасад здания практически готов. Внутри здания мастера занимаются финишной отделкой, устанавливают сантехнику и укладывают плитку.

Почти на 80% установлены подоконники, ведутся работы по благоустройству территории и установке забора вокруг школы.

Как только поступят необходимые материалы, строители приступят к монтажу СМЛ-панелей и установке дверей.

После ремонта гимназия станет совершенно другой: будут переделаны все входные группы, появится бассейн, актовый зал с новым светом, звуком и сценой, три спортивных зала. Столовая будет оснащена всем необходимым для полного цикла готовки. На улице появится спортивное ядро с баскетбольной и футбольной площадками.