Гимназию №5 в Дзержинском капитально отремонтируют к сентябрю

В городском округе Люберцы продолжается капитальный ремонт гимназии №5 на улице Томилинской. По сообщению пресс-службы регионального минстройкомплекса, строительная готовность на сегодняшний день достигла 80%.

Ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети».

«Сегодня на объекте работают 170 человек, 6 единиц техники. Строители выполняют отделочные и общестроительные работы, обустройство кровельного пирога и фасадные работы, монтаж оконных блоков и инженерных сетей. Кроме того, выполняются работы по благоустройству прилегающей к гимназии территории», — сообщила пресс-служба ведомства.

Трехэтажное здание 1989 года постройки ждет полное обновление — от крыши до внутренних инженерных систем. Специалисты уже выполнили демонтаж старых конструкций, ведут замену оконных блоков, инженерных сетей, занимаются внутренней отделкой помещений. Будут установлены новые двери и осветительные приборы. Масштабная модернизация ожидает пищеблок с установкой нового оборудования. Также обновится входная группа. На пришкольной территории проведут благоустройство и озеленение. Для школы закупят новую мебель и оборудование.

Открыть обновленную школу планируют 1 сентября 2026 года.