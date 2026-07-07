Гимназию № 23 в Химках капитально отремонтируют к сентябрю

В Химках на улице Тюкова, 8, в микрорайоне Сходня продолжается капитальный ремонт основного корпуса гимназии №23. По сообщению пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья, строительная готовность объекта достигла 80%.

На объекте заняты 60 человек и 3 единицы техники. Строители завершили демонтажные работы и сейчас занимаются общестроительными и отделочными работами. Также идет ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных коммуникаций и благоустройство территории вокруг гимназии.

По проекту в здании планируется провести фасадные и кровельные работы, внутренние отделочные работы, установить новые входные группы, заменить все инженерные коммуникации и сантехническое оборудование. Кроме того, школу оснастят новой мебелью и оборудованием.

Капитальный ремонт проводится в рамках государственной программы по обновлению социальной инфраструктуры Подмосковья и соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети». Завершить работы и открыть обновленное здание школы планируется 1 сентября 2026 года.