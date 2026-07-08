Капитальный ремонт гимназии № 2 вышел на финишную прямую в Красногорске

В гимназии № 2 на улице Кирова в Красногорске капитальный ремонт близится к завершению. Готовность объекта уже превысила 70%, и строители активно ведут внутренние и наружные работы.

На стройплощадке задействованы 68 рабочих, два инженера и две единицы техники. Строители завершают отделку, монтируют электрику и слаботочные сети.

По словам начальника участка Григория Чабана, уже установлены все радиаторы, проложена вентиляция, в санузлах и классах смонтированы унитазы, раковины и смесители. В коридорах на каждом этаже появились питьевые фонтанчики — по два на этаж. Фасад покрывают декоративной штукатуркой, а территорию благоустраивают.

Сотрудники теплосети прокладывают новую магистраль к гимназии. Работы идут по графику, и открыть обновленное здание планируют 1 сентября.

На стройплощадке побывали представители власти, а также педагоги и родители учеников, которым с сентября предстоит водить сюда ребят. Они получили прекрасную возможность лично проверить ход работ.