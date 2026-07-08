Капитальный ремонт гимназии № 2 вышел на финишную прямую в Красногорске
В гимназии № 2 на улице Кирова в Красногорске капитальный ремонт близится к завершению. Готовность объекта уже превысила 70%, и строители активно ведут внутренние и наружные работы.
На стройплощадке задействованы 68 рабочих, два инженера и две единицы техники. Строители завершают отделку, монтируют электрику и слаботочные сети.
По словам начальника участка Григория Чабана, уже установлены все радиаторы, проложена вентиляция, в санузлах и классах смонтированы унитазы, раковины и смесители. В коридорах на каждом этаже появились питьевые фонтанчики — по два на этаж. Фасад покрывают декоративной штукатуркой, а территорию благоустраивают.
Сотрудники теплосети прокладывают новую магистраль к гимназии. Работы идут по графику, и открыть обновленное здание планируют 1 сентября.
На стройплощадке побывали представители власти, а также педагоги и родители учеников, которым с сентября предстоит водить сюда ребят. Они получили прекрасную возможность лично проверить ход работ.
«Здесь уже был несколько раз. Видно, что строители стараются. Сегодня даже в очередной раз подтвердили, что они идут с опережением графика и закончат работы уже до начала августа. Думаю, что еще месяц будет как раз на пуско-наладочные работы, чтобы в сентябре детишки пошли в чистую, современную и безопасную школу», — рассказал депутат окружного совета Артур Бадретдинов.
Первый капитальный ремонт в гимназии, здание которой было построено более полувека назад, проводится в рамках Народной программы «Единой России». За минувшие пять лет в результате реализации программы в Красногорске построили 16 школ и 28 детских садов.