Гимназию №5 в Дзержинском откроют после капитального ремонта 1 сентября

В городском округе Люберцы в городе Дзержинский на улице Томилинской продолжается капитальный ремонт гимназии № 5. Строительная готовность превысила 83%, сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Капитальный ремонт проходит по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Проект реализуют в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

На объекте работают 180 человек и 9 единиц техники. Строители выполняют отделочные и общестроительные работы, обустройство кровельного пирога и фасадные работы, монтаж оконных блоков и инженерных сетей. Также рабочие приступили к сборке мебели: парт, стульев, шкафов. В классах повесили интерактивные доски, начались пусконаладочные работы.

Трехэтажное здание 1989 года постройки предстоит полностью обновить — от крыши до внутренних инженерных систем. Специалисты выполнят демонтаж старых конструкций, замену оконных блоков, инженерных сетей, внутреннюю отделку помещений, установят новые двери и осветительные приборы. Также будут проведены фасадные и кровельные работы. Масштабная модернизация ждет пищеблок образовательного учреждения с установкой нового оборудования. Кроме того, обновится входная группа. На пришкольной территории строители проведут благоустройство и озеленение. Для школы закупят новую мебель и оборудование.

Открыть обновленную школу планируют 1 сентября 2026 года.