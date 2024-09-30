Парту Героя в честь бойца СВО Дмитрия Быкова открыли в гимназии № 1 в Люберцах

В одном из корпусов гимназии № 1 — лицее № 42 — городского округа Люберцы появилась Парта Героя. Мемориал посвящен участнику Специальной военной операции на Украине Дмитрию Быкову.

Открытие Парты Героя приурочили ко Дню воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией. Этот праздник в Подмосковье отмечают в каждом округе. Проводятся уроки мужества, кинопоказы и концерты, которые знакомят жителей с новыми регионами.

Координатор проекта «Историческая память», депутат Александр Мурашкин рассказал ученикам лицея о целях и задачах СВО, героях округа Люберцы и о том, какую помощь фронту могут оказать все горожане. Первой за «Парту Героя» села дочь бойца, второклассница Виктория Быкова.

Воспитанник лицея № 42 Дмитрий Быков ушел добровольцем на СВО, став бойцом отдельного мотострелкового батальона. Он погиб при выполнении специального задания и был посмертно награжден Орденом Мужества.

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