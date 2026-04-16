В гимназии Люберец появится первый прокурорский класс

С 1 сентября 2026 года в Гимназии №5 городского округа Люберцы начнет работать первый в Центральном федеральном округе прокурорский класс. Это инициатива Люберецкой прокуратуры Московской области, которая получила поддержку учебного заведения.

Сегодня директор гимназии вместе с представителями вузов подписали соглашение о сотрудничестве. Среди партнеров — Московский государственный юридический университет имени Олега Емельяновича Кутафина (МГЮА) и Университет предпринимательства городского округа Люберцы Московской области.

Ребята из прокурорского класса будут углубленно изучать гуманитарные предметы. Кроме того, для них проведут практические уроки с участием полиции, МЧС, прокуратуры и других ведомств. Школьникам наглядно покажут, как на районном уровне работает взаимодействие разных ведомств.

В классе расположился настоящий музей, где собрана история прокуратуры СССР и России, а также отдельная экспозиция про Люберецкую городскую прокуратуру. Среди экспонатов — уникальные вещи, такие как китель прокурора Московской области 1927 года с пошитыми погонами, документы советской прокуратуры районного уровня и оригиналы уголовных дел советского времени.

После 11 класса и удачной сдачи ЕГЭ у выпускников будет пять дополнительных баллов при поступлении в лучшие юридические вузы страны.

Помощник Люберецкого городского прокурора Рамис Саппаров отмечает, что прокурорские классы нужны, чтобы дети с десятого по одиннадцатый класс уже начинали разбираться в прокурорском надзоре и самом прокурорском ремесле.